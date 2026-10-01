RBC stuft Adidas auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den anstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Insgesamt habe es keine Überraschungen gegeben, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es bleibe dabei, dass sich das operative Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers in diesem Jahr noch stärker in das Schlussquartal verschieben dürfte als es im Vorjahr der Fall gewesen sei. Dies sei auf die zeitliche Verteilung der Bruttomarge sowie der Marketing- und Gemeinkosten zurückzuführen und müsse sich immer noch in der Markterwartung besser widerspiegeln./rob/la/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 14:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 143,5EUR auf Lang & Schwarz (01. Oktober 2026, 22:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 200
Kursziel alt: 200
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 200
Währung: EUR
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