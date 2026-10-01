Ittikar ist online und steht neuen Mitgliedern offen

ABU DHABI, VAE und GENF, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Im November 2025 gab die Mondevo Group ihre Vision bekannt: die Schaffung eines Privatkapital-Netzwerks für globale Family Offices, dessen Kernstück KI bildet. Vier Monate später ging die Plattform an den Start – noch vor dem geplanten Termin. Sie steht nun auch über die Gründungsgruppe hinaus offen.

Das Privatkapital-Netzwerk für Family Offices befindet sich seit März in den Händen seiner 100 Gründungsmitglieder und hat bereits zwei eigene Akquisitionen der Mondevo Group abgeschlossen.

Ittikar ist der Ort, an dem Family Offices Transaktionen analysieren, investieren und Kapital beschaffen. Dahinter steht ein Family Office mit einer 25-jährigen Erfolgsbilanz im Investmentbereich und Beziehungen zu 500 Family Offices. Die Mondevo Group nutzte die Plattform im Februar für die Übernahme von Caruso, dem italienischen Herrenmodehaus, und im August für die Übernahme von Underscore District, dem in Mailand ansässigen Markenbeschleuniger hinter Magliano, GR10K und dem Multimarken-Einzelhändler WOK Store. Die Due-Diligence-Engine von Ittikar begleitete beide Transaktionen von der Analyse bis zum Abschluss.

„Wir haben Ittikar nicht mit einer Demo gestartet. Wir haben es mit unseren eigenen Transaktionen und unserem eigenen Kapital eingeführt. Die Gruppe hat Caruso und Underscore District mit derselben Engine gekauft, die auch unsere Mitglieder nutzen: Der gesamte Datenraum wurde innerhalb weniger Tage gelesen und bewertet, jede Erkenntnis wurde auf ihre Quelle zurückgeführt, und das Memorandum für den Investitionsausschuss war bereits entworfen, bevor die Berater normalerweise ihren ersten Durchgang abgeschlossen hätten."

Fabio Brambilla, Mitbegründer von Ittikar und der Mondevo Group

Mondevo Tech, der Technologiezweig der Gruppe, entwickelt Ittikar intern: Mehr als 50 Ingenieure leiten 120 KI-Codierungsagenten. Die Entwicklung erfolgt in Übereinstimmung mit der DSGVO, NIS 2 und dem EU-KI-Gesetz. Jede Mitgliedsfamilie speichert ihre Daten in einem eigenen, souveränen „Data Pod" in einer Rechtsordnung ihrer Wahl und unter ihrer eigenen Verschlüsselung.

„Die Daten einer Familie gehören der Familie. Dieses Prinzip bestimmte die Architektur, und deshalb haben wir nach den strengsten europäischen Standards entwickelt und nicht nach den bequemsten."

Cristiano Motto, Mitbegründer und Chief Technology Officer bei Ittikar und der Mondevo Group

Die Intelligenz hinter der Plattform ist vertikal ausgerichtet. Jedes Mitglied hat seinen eigenen Assistenten, Itti, und die dahinter stehenden Fachagenten arbeiten in einem einzigen Bereich: auf privaten Märkten. Sie sind auf das Anlageprofil jeder Familie, ihre „Capital DNA", abgestimmt und basieren darauf, wie ein Transaktionsteam einen Datenraum auswertet, wie ein Investitionsausschuss Risiken abwägt und wie eine Kapitalbeschaffung strukturiert und abgestimmt wird.