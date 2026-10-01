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    Die SWI Group vermeldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und treibt dabei die Umwandlung in eine globale KI-Infrastruktur- und Rechenplattform voran

    Die SWI Group vermeldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und treibt dabei die Umwandlung in eine globale KI-Infrastruktur- und Rechenplattform voran
    Foto: adobe.stock.com

    SINGAPUR und AMSTERDAM, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (Euronext Amsterdam: SWICH) („SWI Group" oder die „Gruppe") hat heute ihren von Deloitte geprüften Zwischenbericht für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr veröffentlicht.

    SWI Group Logo

    Das erste Halbjahr 2026 markierte einen bedeutenden Schritt in der Transformation der SWI Group zu einer globalen Plattform für digitale Infrastruktur und KI-Rechenleistung.

    Halbjahresergebnisse

    Zum 30. Juni 2026 wies die SWI Group eine Bilanzsumme von 4,4 Milliarden Euro und einen bereinigten Nettovermögenswert (NAV) von 2,3 Milliarden Euro aus, was einem Anstieg von 53 % gegenüber dem 31. Dezember 2025 entspricht. Der Periodengewinn belief sich auf 631,6 Millionen Euro, was im Wesentlichen auf den bilanzierten Wert der Beteiligung an Genesis Digital Assets zurückzuführen ist, das später in SWI Digital umbenannt wurde.

    Der Konzern baut eine integrierte digitale Infrastrukturplattform auf, die sich über eine Leistung von rund 4 GW in Europa und den Vereinigten Staaten erstreckt und Stromversorgungsanlagen, Rechenzentren sowie eine KI-Recheninfrastruktur miteinander verbindet.

    Genesis Digital Assets (SWI Digital)

    Im Juni 2026 erwarb die SWI Group eine erste Beteiligung an Genesis Digital Assets, das später in SWI Digital umbenannt wurde.

    Nach Ablauf des Periodenzeitraums erhöhte der Konzern seinen Anteil auf rund 70 % der Stimmrechte und erlangte damit die Kontrolle. Damit entstand eine bedeutende US-amerikanische Plattform für digitale Infrastruktur mit gesicherten Netzanschlüssen von rund 1,2 GW.

    SWI Digital setzt derzeit seinen Geschäftsplan um, der unter anderem die Optimierung der bestehenden Infrastruktur sowie die Umwandlung geeigneter Bitcoin-Mining-Standorte in eine groß angelegte KI- und Hochleistungsrechner-Infrastruktur umfasst.

    Portfolio im Bereich digitale Infrastruktur

    Die Aktivitäten der SWI Group im Bereich der digitalen Infrastruktur werden hauptsächlich über zwei Plattformen abgewickelt.

    AiOnX, die europäische digitale Infrastrukturplattform der Gruppe, verfügt über eine geplante Kapazität von rund 2,3 GW, darunter ein an einen Hyperscale-Mieter vermieteter Campus.

    SWI Digital stellt dem Konzern gesicherte Netzanschlüsse mit einer Leistung von rund 1,2 GW zur Verfügung, vorwiegend in den Vereinigten Staaten.

    Zusammen bieten diese Plattformen der SWI Group eine umfangreiche Pipeline an leistungsfähiger Infrastruktur in zwei der weltweit wichtigsten Märkte für KI und Cloud-Computing.

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    Die SWI Group vermeldet starke Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 und treibt dabei die Umwandlung in eine globale KI-Infrastruktur- und Rechenplattform voran SINGAPUR und AMSTERDAM, 1. Oktober 2026 /PRNewswire/ - SWI Capital Holding Ltd. (Euronext Amsterdam: SWICH) („SWI Group" oder die „Gruppe") hat heute ihren von Deloitte geprüften Zwischenbericht für das am 30. Juni 2026 endende Halbjahr …
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