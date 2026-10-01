Starkes Halbjahr: SWI Group baut globale KI-Plattform aus
SWI beschleunigt den Wandel: Starke Bilanz, rasanter NAV-Anstieg und der strategische Ausbau digitaler Infrastruktur markieren den Einstieg in eine neue KI-Ära des Konzerns.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Zum 30. Juni 2026 betrug die Bilanzsumme 4,4 Mrd. Euro und der bereinigte NAV 2,3 Mrd. Euro – ein Plus von 53 % seit Jahresende 2025. Der Periodengewinn lag bei 631,6 Mio. Euro und beruhte im Wesentlichen auf der bilanziellen Bewertung von SWI Digital.
- SWI baut eine digitale Infrastrukturplattform mit rund 4 GW Leistung in Europa und den USA auf, die Stromversorgung, Rechenzentren und KI-Rechenleistung verbindet.
- Nach dem Halbjahresende erhöhte SWI ihren Anteil an SWI Digital auf rund 70 % der Stimmrechte und erlangte die Kontrolle. Die Plattform verfügt vor allem in den USA über gesicherte Netzanschlüsse von rund 1,2 GW.
- Die europäische Plattform AiOnX hat eine geplante Kapazität von rund 2,3 GW. SWI Digital und AiOnX bilden gemeinsam die Infrastrukturpipeline des Konzerns für KI und Cloud-Computing.
- SWI wurde im August NVIDIA-Preferred-Partner und entwickelt eine eigene KI-Cloud-Plattform. Dafür baut das Unternehmen ein Technologieteam mit Erfahrung unter anderem bei NVIDIA, Amazon und Intel auf.
- SWI will, dass digitale Infrastruktur bis 2027 mehr als 90 % der Bilanzsumme ausmacht. Das Unternehmen verhandelt mit Hyperscalern und KI-Entwicklern über langfristige Abnahmeverträge mit einem potenziellen Gesamtwert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar.
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