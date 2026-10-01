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    JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Overweight'

    JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Overweight'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Telefonkonferenz mit Analysten vor den anstehenden Geschäftszahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Er rechne mit einem Umsatz des Reifenherstellers in Höhe von 6,45 Milliarden Euro und sei damit etwas pessimistischer als der Markt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Damit dürfte sich das Muster aus geringeren Absatzmengen und einem besseren Produktmix wiederholen, das er auch bei Wettbewerbern wie Continental und Pirelli beobachtet habe./rob/la/nas

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 18:57 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Jose M Asumendi
    Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 42
    Kursziel alt: 42
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




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