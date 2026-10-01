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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Micron drehen ins Plus - Gewinnmitnahmen belasten nur kurz

    Für Sie zusammengefasst
    • Micron-Aktien drehen ins Plus und steigen kräftig
    • KI-Boom treibt Microns Geschäft durch starke Nachfrage
    • Anleger nahmen Gewinne trotz starker Zahlen mit
    AKTIE IM FOKUS 2 - Micron drehen ins Plus - Gewinnmitnahmen belasten nur kurz
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    (neu: Aktien drehen mit dem freundlicheren Markt ins Plus.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Micron haben am Donnerstag anfängliche Verluste abgeschüttelt und im Plus geschlossen. Die in diesem Jahr bislang schon phänomenal gut gelaufenen Papiere des Speicherchipherstellers waren im frühen Handel noch trotz überraschend guter Geschäftszahlen zwischenzeitlich um fast vier Prozent ins Minus gerutscht.

    Im späten Handel profitierten die Micron-Papiere dann von einer etwas aufgehellten Stimmung am Gesamtmarkt und schlossen drei Prozent höher bei 1.097,39 US-Dollar. Der technologielastige Index Nasdaq 100 legte moderat zu.

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    Der Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI) mit steigenden Verkaufspreisen treibt die Geschäfte von Micron unerwartet kräftig an. So hat der rasante KI-Ausbau von Rechenzentren zu einer starken Nachfrage nach Hardware geführt.

    Gleichwohl hatten die Aktien von Micron zunächst unter Gewinnmitnahmen gelitten; schließlich steht für 2026 bislang fast eine Wertvervierfachung zu Buche. Die Analysten von Vital Knowledge wiesen darauf hin, dass die Erwartungen für diesen Sektor bereits sehr hoch seien, "sodass Anleger die Veröffentlichung der Ergebnisse von Micron möglicherweise als nicht wesentlich besser als 'im Rahmen der Erwartungen' betrachtet haben könnten".

    Die Experten von Zacks Investment Research äußerten sich ähnlich. Die zunächst verhaltene Reaktion der Aktien spiegele wider, dass die meisten Wall-Street-Anleger wahrscheinlich bereits mit einem guten Ergebnis gerechnet hätten. Die Bruttomargen belegten derweil eine "immense Preissetzungsmacht und stellen jeden bisherigen Zyklus in den Schatten", während "die Umsatzprognosen dank der Vielzahl an fest vereinbarten Langzeitverträgen absolut klar sind".

    Aus charttechnischer Sicht ist das Bild derweil positiv. So war der Kurs am Donnerstag nicht unter die 21-Tage-Durchschnittslinie gerutscht, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Auch die 50-Tage- und insbesondere die viel beachtete 200-Tage-Linie als Maßstäbe für die längerfristige Entwicklung bieten noch ausreichend Puffer./la/jkr/jha/nas

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    Micron Technology

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    ISIN:US5951121038WKN:869020
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,44 % und einem Kurs von 1.091 auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 22:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.495,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +1,01 %/+49,22 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen und den Ausblick als entscheidende Kurstreiber. Wegen sehr hoher Erwartungen und Verkäufen oberhalb von 950 € werden starke Ausschläge erwartet. Positiv gesehen werden HBM-/KI-Nachfrage, Kapazitätsausbau und mögliche Rückkäufe nach Fristende. Risiken sind Preise und Konkurrenz durch CXMT sowie das ITC-Patentverfahren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

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    dpa-AFX
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