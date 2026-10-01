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    ROUNDUP 3

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    Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktie schließt im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • KI-Boom hebt Microns Umsatzprognose deutlich an
    • Gewinnziel für Micron liegt über Analystenschätzungen
    • Experten sehen möglichen HBM-Preisdruck ab 2028
    ROUNDUP 3 - Micron überrascht mit Umsatzoptimismus - Aktie schließt im Plus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Schlusskurs, weitere Expertenstimme)

    BOISE (dpa-AFX) - Der KI-Boom mit steigenden Verkaufspreisen treibt die Geschäfte des US-Speicherchipherstellers Micron unerwartet kräftig an. Der bereinigte Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal bei 60 bis 63 Milliarden US-Dollar (bis 55,5 Mrd Euro) liegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Boise (Idaho) mit. Das wären bis zu rund 16 Prozent mehr als im Vorquartal. Analysten rechneten bisher nur mit knapp 57 Milliarden Dollar. Auch der angepeilte bereinigte Gewinn je Aktie liegt höher als erwartet.

    Der in diesem Jahr bereits sehr stark gelaufenen Micron-Aktie half dies zunächst nicht: Sie verlor am Donnerstag im frühen Handel zwischenzeitlich mehr als vier Prozent, Anleger nahmen Gewinne mit. Die Anteilsscheine drehten im Handelsverlauf jedoch mit dem freundlicheren Gesamtmarkt ins Plus und schlossen drei Prozent höher. In diesem Jahr hat der Kurs sich bereits fast vervierfacht. Das Rekordhoch von 1.255 Dollar aus dem Juni ist aber noch etwas entfernt. Die Bewertung der Aktie unterschätze den Effekt langfristiger Lieferverträge, bemerkte BC-Analyst Srini Pajjuri. Er sieht erhebliches Potenzial, selbst wenn diese nur teilweise wirksam würden.

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    Die Experten von Zacks Investment Research bemerkten, die zunächst verhaltene Reaktion der Aktien spiegele wider, dass die meisten Wall-Street-Anleger wahrscheinlich bereits mit einem guten Ergebnis gerechnet hätten. Die Bruttomargen belegten derweil eine "immense Preissetzungsmacht und stellen jeden bisherigen Zyklus in den Schatten", während "die Umsatzprognosen dank der Vielzahl an fest vereinbarten Langzeitverträgen absolut klar sind".

    Ergebnisse und Ausblick seien stark gewesen, notierte James Schneider von Goldman Sachs. Er fürchtet aber nachlassende Preisdynamik bei HBM-Speichern ab 2028 angesichts deutlich höherer Kapazitäten. Er bleibt daher an der Seitenlinie. Optimistischer würde er, sollten sich in der Branche anhaltende Disziplin beim Kapazitätsausbau zeigen oder neue Verträge den Preisboden festigen.

    "Der Speicherboom bei Micron wird nachhaltiger, aber auch teuer", kommentierte Marktbeobachter Stephen Innes die Profitabilitätsperspektive der Amerikaner.

    Der rasante KI-Ausbau von Rechenzentren hat zu einer starken Nachfrage nach Hardware geführt. Besonders die Preise für Speicherchips sind deutlich nach oben gesprungen. Davon profitieren große Hersteller wie Micron, Samsung Electronics und SK Hynix .

    Micron steigerte den Umsatz im vergangenen Quartal, das am 3. September endete, um knapp 31 Prozent gegenüber dem Vorquartal - und im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum auf fast das Fünffache. Der Gewinn lag mit 37,7 Milliarden Dollar rund zwölfmal so hoch wie ein Jahr zuvor.

    Im laufenden Quartal will Micron-Chef Sanjay Mehrotra den um Sonderposten bereinigten Gewinn je Aktie auf 37,15 bis 39,15 Dollar hochtreiben. Hier hatten Experten zuletzt gut 36,02 Dollar auf dem Zettel - nach 33,42 Dollar im vergangenen Quartal.

    Die Bruttomarge - ein Maß für die Profitabilität der Herstellung von Produkten vor Verwaltungs- und Vertriebskosten - dürfte im neuen Dreimonatszeitraum allerdings etwas sinken. Von hohen 87 Prozent dürfte sie auf 86,3 Prozent zurückgehen. Finanzchef Mark Murphy begründete das in einem Analystencall vor allem mit höheren Mitarbeitervergütungen./men/he/stw/mis/tih/nas/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Micron Technology Aktie

    Die Micron Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 1.091 auf Nasdaq (01. Oktober 2026, 22:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Micron Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Micron Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,5300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.495,00USD. Von den letzten 7 Analysten der Micron Technology Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.100,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.625,00USD was eine Bandbreite von +1,01 %/+49,22 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Micron Technology - 869020 - US5951121038

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Quartalszahlen und den Ausblick als entscheidende Kurstreiber. Wegen sehr hoher Erwartungen und Verkäufen oberhalb von 950 € werden starke Ausschläge erwartet. Positiv gesehen werden HBM-/KI-Nachfrage, Kapazitätsausbau und mögliche Rückkäufe nach Fristende. Risiken sind Preise und Konkurrenz durch CXMT sowie das ITC-Patentverfahren.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

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    dpa-AFX
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