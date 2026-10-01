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    Weitere Rückgänge bei Umsatz und Gewinn - Nike verschärft Sparprogramm

    Für Sie zusammengefasst
    • Nike plant Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar
    • Umsatz sank um vier Prozent, Gewinn um zwei Prozent
    • Nike baut Stellen ab und setzt stärker auf Sportler
    Weitere Rückgänge bei Umsatz und Gewinn - Nike verschärft Sparprogramm
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Adidas -Rivale Nike greift zu einem verschärften Sparkurs, um aus seiner teilweise hausgemachten Krise zu kommen. Das Sanierungsprogramm soll über die kommenden Jahre Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar bringen, kündigte der Sportartikel-Konzern bei der Vorlage von Quartalszahlen an. Zu den Maßnahmen wird auch ein Stellenabbau gehören, sagte Nike-Chef Elliott Hill in einer Telefonkonferenz mit Analysten.

    Im vergangenen Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar und lag damit etwas unter den Erwartungen der Analysten. Unterm Strich sank der Gewinn um zwei Prozent auf 712 Millionen Dollar. Die Verbraucher seien zurückhalten bei ihren Ausgaben, sagte Hill. Für das noch bis Ende Mai 2027 laufende Geschäftsjahr stellte Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund vier Prozent.

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    Hausgemachtes Tief

    Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern.

    Konzernchef Hill verordnete dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler, nachdem der Lifestyle-Anteil am Sortiment in den vergangenen Jahren gestiegen war./so/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie

    Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 35,15 auf NYSE (01. Oktober 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 37,55 Mrd..

    Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von +8,11 %/+28,02 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Nike-Zahlen und Ausblicke für 2027/28. Im Fokus stehen Umsatz, EPS, Bruttomarge, Nordamerika, China und Lagerbestände. Charttechnisch werden überverkaufte Indikatoren und mögliche Erholung, aber auch Risiken bis 20–30 US-Dollar diskutiert. Die hohe Shortquote könnte positive Überraschungen verstärken. China-Produkte und Running-Wachstum gelten als Turnaround-Signale; gegenüber Adidas wird Nike als schwächer wachsend, aber teils als überverkauft bewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nike (B) eingestellt.

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    dpa-AFX
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