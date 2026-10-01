Weitere Rückgänge bei Umsatz und Gewinn - Nike verschärft Sparprogramm
- Nike plant Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar
- Umsatz sank um vier Prozent, Gewinn um zwei Prozent
- Nike baut Stellen ab und setzt stärker auf Sportler
BEAVERTON (dpa-AFX) - Der Adidas -Rivale Nike greift zu einem verschärften Sparkurs, um aus seiner teilweise hausgemachten Krise zu kommen. Das Sanierungsprogramm soll über die kommenden Jahre Einsparungen von 2,5 Milliarden Dollar bringen, kündigte der Sportartikel-Konzern bei der Vorlage von Quartalszahlen an. Zu den Maßnahmen wird auch ein Stellenabbau gehören, sagte Nike-Chef Elliott Hill in einer Telefonkonferenz mit Analysten.
Im vergangenen Quartal fiel der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 11,2 Milliarden US-Dollar und lag damit etwas unter den Erwartungen der Analysten. Unterm Strich sank der Gewinn um zwei Prozent auf 712 Millionen Dollar. Die Verbraucher seien zurückhalten bei ihren Ausgaben, sagte Hill. Für das noch bis Ende Mai 2027 laufende Geschäftsjahr stellte Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um rund vier Prozent.
Hausgemachtes Tief
Nike sucht den Weg aus einem Tief, in das sich das Unternehmen selbst manövriert hatte. Der Konzern setzte in den vergangenen Jahren auf Kosten des Einzelhandels sehr stark auf den Direktvertrieb. Vor allem im US-Markt konnten daher konkurrierende Marken Nike den Regalplatz in den Geschäften abnehmen - die Verkäufe litten darunter. Das Unternehmen bemüht sich nun um ein besseres Verhältnis zu seinen Einzelhandelspartnern.
Konzernchef Hill verordnete dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler, nachdem der Lifestyle-Anteil am Sortiment in den vergangenen Jahren gestiegen war./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nike (B) Aktie
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 35,15 auf NYSE (01. Oktober 2026, 23:05 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nike (B) Aktie um -2,72 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,49 %.
Die Marktkapitalisierung von Nike (B) bezifferte sich zuletzt auf 37,55 Mrd..
Nike (B) zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 45,00USD was eine Bandbreite von +8,11 %/+28,02 % bedeutet.
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Update:
Nach aktuellen Daten von S3 Partners von gestern Abend, sind inzwischen mehr als 87 Mio. Nike-Aktien leerverkauft, so viele wie nie zuvor. Innerhalb eines Jahres stieg die Short-Position um rund 55 Mio. Aktien. Die Shortquote erhöhte sich dabei von weniger als 3 % auf mehr als 7 % des Free Floats. Die Leerverkäufer sitzen 2026 bereits auf geschätzten 1,4 Mrd. Dollar Buchgewinnen. Der Optionsmarkt preist inzwischen eine Kursbewegung von ungefähr ±8 % nach Veröffentlichung ein. Bei positiven Überraschungen insbesondere bei Bruttomarge, Nordamerika oder dem Q2-Ausblick könnte die hohe Shortpositionierung zusätzliche Käufe durch Eindeckungen auslösen und eine positive Kursreaktion verstärken.
Es gibt wohl erste Anzeichen, dass es in China besser wird. Der Umsatz mit Running-Produkten ist inzwischen sechs Quartale in Folge prozentual zweistellig gewachsen. Unterstützt wurde diese Entwicklung unter anderem durch Produkte wie den Pegasus Premium, einen hochpreisigen und modisch positionierten Laufschuh, sowie durch Nikes stärkere Zusammenarbeit mit lokalen Laufgruppen.
Vor allem aber welche Strategie Nike in China nun konkret verfolgt wird genannt.
Was wir bisher wusste, Nike hat den meisten Drittanbieternn und Online Händlern in China gekündigt darunter dem größten Anbieter in China Topsport.
Nike schafft erstmals die Position eines Vice President für lokale Produktentwicklung in China. Diese Führungskraft wird direkt an Sparks berichten. Das entsprechende Team soll seine Größe verdoppeln.
Bereits im Oktober soll es neue Nike-Sportswear- und Lifestyle-Produkte auf den Markt bringen. Zwischen dem Beginn der Planung und der Markteinführung liegen lediglich sechs Monate. Damit deutlich früher als bisher kommuniziert, vorher war die Rede von 2027. 6 Monate ist auch eine Ansage, da solche Entwicklungen sonst eher Jahre dauern.
Die Kollektion soll das Interesse junger Chinesen an der Kombination traditioneller und moderner Gestaltungselemente aufgreifen.
Sparks zufolge soll die neue Produktlinie zunächst ausschließlich in stationären Geschäften verkauft werden. Dadurch möchte Nike ein besonderes Einkaufserlebnis schaffen und mehr Kunden in seine Geschäfte bringen.
Nike will sich außerdem stärker auf schnell wachsende Sportarten und Aktivitäten konzentrieren, darunter Wandern, Racketsportarten und Hyrox.
Der Nike Hybrid RN, ein Schuh, der Stabilität und Geschwindigkeit für die Kombination aus Laufen und Kraftübungen beim Hyrox-Training bieten soll, kam in China bereits in diesem Monat auf den Markt und damit zwei Wochen früher als in anderen Märkten.
https://www.wsj.com/business/retail/the-nike-lifer-driving-a-high-stakes-turnaround-in-china-b7c9842e?utm_source=chatgpt.com
In Sachen Bewertung, ich habe den aktuellen Aktienkurs für den Vergleich genommen, mit den jeweils prognostizierten Gewinn und Umsatz für das laufende Geschäftsjahr. Das heißt, würde man den heutigen Aktienkurs einfrieren und davon ausgehen, dass die Prognosen oder das Mittel also der Konsens aus den Prognosen auf den Cent genau am Ende des Geschäftsjahres eintreten wie sehe die Bewertung aus?