Weitere Rückgänge bei Umsatz und Gewinn - Nike verschärft Sparprogramm

Charttechnik zu Nike und wie ein bullisches Szenario aussehen könnte!





Chart

Dieser steht am mehrjährigen Tief und gleichzeitig an der großen Unterstützung des 786er Fibonacci bei 38,40$, hat diesen Bereich aber bereits nach unten zumindest kurzfristig gebrochen. Nur eine impulsive Gegenbewegung könnte charttechnisch die Unterstützung noch retten. Mit impulsiv meine ich mindestens eine Verdopplung auf 60$ oder in die Region 50-60$. Um das zu bewerkstelligen muss wieder eine gewisse Erwartung realistisch werden. Bspw. wenn Nike heute im Call oder spätestens am 16./17. November konkrete Ausblicke für das aktuelle GJ2027 und das nächste GJ2028 herausgibt. Das würde im Chart sogar sehr gut passen, wenn man sich die Indikatoren heranzieht.





Stochastik

Der Frühindikator schlägt idR. bereits eine Richtung an bevor sie im Chart zu sehen ist. Es gibt eine bullische Divergenz. Während der Chart ein neues Zyklustief erreicht, steht die Stochastik zwar auch im völlig überverkauften Bereich bei Werten um 2. Jedoch wird hier kein neues Tief im vergleich zu den Vorwochen erreicht! Deutlich tiefer als 2 geht es kaum, da der Indikator nicht negativ werden kann. Ein bullischer Ausbruch des Charts würde hier angekündigt werden, wenn die blaue Linie die orangene Signallinie im überverkauften Bereich nun von unten nach oben durchkreuzt!





MACD

Der MACD zeigt aktuell das exakt gleiche Bild. Es gibt eine deutlich sichtbare bullische Divergenz und der Indikator steht im überverkauften Bereich. Aber es gibt gerade ein bärisches Signal, denn der MACD in blau hat seine Signallinie von oben nach unten gekreuzt. Aus meiner Sicht ist das aber eine zu erwartende Reaktion vor den Zahlen die ebenfalls in ein bullisches Szenario passt. Vor dem von mir erwarteten bullischen Ausbruch wird der MACD nochmals die gelbe Trendlinie testen und dann nach oben ausbrechen, bei steigenden grünen Trenbalken.





RSI

Selbes Spiel beim RSI. Auch hier besteht die bullische Divergenz und es gab ein bärisches Signal mit dem durchkreuzen von oben nach unten. Da der RSI auch kurz vor seinem überverkauften Bereich steht, würde der oben bereits angesprochene und von mir vermutete letzte Dip den RSI ebenfalls in den überverkauften Bereich bringen und dann eine bullische Gegenbewegung wahrscheinlicher machen.





Meine Spekulation zum Kursverhalten

Der Nike Kurs wird heute/morgen/nächste Woche ggf. einen starken Dip machen. 10%-20% in der Spitze? Vielleicht, jedenfalls aus meiner Sicht nicht unrealistisch, das würde zumindest zum aktuellen Chart und den Indikatoren passen. Um die 30$, vielleicht mit einer 2 vorne kurzfristig. Anschließend wäre dann viel Momentum und Platz für eine impulsive Gegenbewegung. Meine Erwartung ist tatsächlich mindestens eine Verdopplung in den nächsten MONATEN. Das ist ganz wichtig zu verstehen, da es sich um eine Wochenansicht handelt. Also jede Kerze stellt eine ganze Handelswoche dar. Da wir bereits Oktober haben, wäre mein Ziel das Ende des Geschäftsjahres 2027 im Mai nächsten Jahres. 60$ peile ich hier als Mindestziel an.





Schlechtester Fall

Sollten Hill und Denton aber explosive Nachrichten bereithalten, zB. Beschleunigung des Rückgangs in China, Einbruch in den USA oder gar eine negativere Aussicht auf 2027 und 2028 bzlg. der Entwicklung der Margen, dann sind die Tore weit aufgesperrt für realistische 20$!





Update:

Nach aktuellen Daten von S3 Partners⁠ von gestern Abend, sind inzwischen mehr als 87 Mio. Nike-Aktien leerverkauft, so viele wie nie zuvor. Innerhalb eines Jahres stieg die Short-Position um rund 55 Mio. Aktien. Die Shortquote erhöhte sich dabei von weniger als 3 % auf mehr als 7 % des Free Floats. Die Leerverkäufer sitzen 2026 bereits auf geschätzten 1,4 Mrd. Dollar Buchgewinnen. Der Optionsmarkt preist inzwischen eine Kursbewegung von ungefähr ±8 % nach Veröffentlichung ein. Bei positiven Überraschungen insbesondere bei Bruttomarge, Nordamerika oder dem Q2-Ausblick könnte die hohe Shortpositionierung zusätzliche Käufe durch Eindeckungen auslösen und eine positive Kursreaktion verstärken.





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