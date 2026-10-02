PolyPeptide: Einladung zur ausserordentlichen GV am 26.10.2026
Ein Übernahmeangebot von Samsung Peptide rückt PolyPeptide ins Zentrum: Eine ausserordentliche Generalversammlung soll nun über die Zukunft des Unternehmens entscheiden.
Foto: adobe.stock.com
- PolyPeptide Group AG hat am 2. Oktober 2026 die Einladung zu einer ausserordentlichen Generalversammlung veröffentlicht.
- Die Versammlung findet am 26. Oktober 2026 um 18:00 Uhr MEZ im Dialoghotel Eckstein in Baar statt.
- Anlass ist das öffentliche Kaufangebot von Samsung Peptide AG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Samsung Biologics, für alle PolyPeptide-Aktien im Publikum.
- Die Einladung mit Traktanden, Anträgen und Erläuterungen des Verwaltungsrats ist auf der Website von PolyPeptide verfügbar.
- PolyPeptide ist ein global tätiger Auftragsentwickler und -hersteller (CDMO) für peptidbasierte Wirkstoffe und bedient vor allem Pharma- und Biotechunternehmen.
- Das Unternehmen betreibt sechs GMP-zertifizierte Produktionsanlagen in Europa, den USA und Indien; seine Aktien sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei PolyPeptide Group ist am 09.03.2027.
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