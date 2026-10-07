Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von Porsche AG und Adyen sowie US-Verbraucherkredite
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
Deutschland: Volkswagen-Tochter Porsche AG, Kapitalmarkttag
Niederlande: Adyen, außerordentliche Hauptversammlung
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Industrieproduktion 8/26
08:45 Uhr, Frankreich: Handels- und Leistungsbilanz 8/26
13:00 Uhr, USA: MBA Hypothkenanträge
20:00 Uhr, USA: Fed-Sitzungsprotokoll
21:00 Uhr, USA: Verbraucherkredite 8/26
→ Aktion entdecken
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 07.10.2026
Zeit Land Relev. Termin 01:30 JPN BoJ's Sato speech 01:30 JPN Labor Cash Earnings (YoY) 07:00 EUR EZB-Mitglied Cipollone spricht 08:00 DEU Industrial Production n.s.a. w.d.a. (YoY) 08:00 DEU Industrial Production s.a. (MoM) 09:20 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 19:30 EUR EZB-Mitglied Vujcic spricht 20:00 USA FOMC Minutes
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