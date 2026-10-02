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    Ondo Finance kündigt die Erweiterung der „Ondo Intelligent Portfolios" auf sieben an - mit den neuen „Magnificent 7", KI- und Targeted Portfolios

    Vier neue, von Ondo entwickelte Portfolios ergänzen die drei von BlackRock bereitgestellten Portfolios. Jedes davon bündelt mehrere Vermögenswerte in einem einzigen On-Chain- Token mit transparenter Zusammensetzung. 

    TORTOLA, Britische Jungferninseln, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- 1. Oktober 2026 - Ondo Finance gab heute vier neue, von Ondo konzipierte Portfolios bekannt und erweitert damit das Angebot an Ondo Intelligent Portfolios auf sieben Produkte. Die neuen Portfolios ergänzen die drei ursprünglichen Portfolios, die auf der Plattform von BlackRock basieren, und bieten Anlegern außerhalb der USA On-Chain-Zugang zu einigen der am meisten beachteten Themen der Märkte – von Big Tech über künstliche Intelligenz bis hin zu Ertragspapieren. 

    Dieses erweiterte Angebot umfasst MAG7Xon, das die „Magnificent 7" mit Kryptowährungen kombiniert; BRAINon, ein Portfolio führender AI-Unternehmen; YLD5on, das eine Rendite von 5 % anstrebt; sowie YLD8on, das eine Rendite von 8 % anstrebt. Jedes Portfolio vereint mehrere Vermögenswerte in einem einzigen On-Chain-Token und zeichnet sich durch transparente Bestände sowie eine pragmatische Neugewichtung aus. Anleger erhalten mit einer einzigen Position ein diversifiziertes Engagement. 

    Diese Erweiterung stellt einen ersten Schritt in einem generationsübergreifenden Wandel dar, der die Art und Weise, wie weltweit investiert wird, prägt. Sie bringt mehr institutionelles Fachwissen im Bereich der Vermögensallokation in die Blockchain ein und erweitert den Kreis derjenigen, die darauf zugreifen können. Alle sieben Portfolios stehen berechtigten Anlegern ab heute auf Ethereum und der BNB-Chain über führende Wallets, Börsen und DeFI--Apps zur Verfügung. 

    Diese Produktlinie wird weiter ausgebaut und im Laufe der Zeit um weitere On-Chain--Portfolios ergänzt. 

    Informationen zu Ondo Finance
    Ondo Finance ist eine Blockchain-basierte Plattform, deren Schwerpunkt auf der Tokenisierung realer Vermögenswerte und der Bereitstellung von Finanzprodukten in institutioneller Qualität auf der Blockchain liegt. Durch die Verbindung von traditionellem Finanzwesen und dezentraler Infrastruktur möchte Ondo die Kapitalmärkte zugänglicher, transparenter und effizienter machen.

    Informationen zu Ondo Global Markets
    Ondo Global Markets ist eine Plattform für die Ausgabe und Rücknahme von tokenisierten öffentlich gehandelten US-Aktien und ETFs. Es ermöglicht Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten, durch die Ausgabe, Übertragung und Rücknahme von wertpapiergestützten Token ein wirtschaftliches Engagement in diesen Vermögenswerten aufzubauen. Jeder Token ist vollständig durch die entsprechende Aktie oder den entsprechenden ETF (zusammen mit den in der Überleitung befindlichen Barmitteln) gedeckt.

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    Ondo Finance kündigt die Erweiterung der „Ondo Intelligent Portfolios" auf sieben an - mit den neuen „Magnificent 7", KI- und Targeted Portfolios Vier neue, von Ondo entwickelte Portfolios ergänzen die drei von BlackRock bereitgestellten Portfolios. Jedes davon bündelt mehrere Vermögenswerte in einem einzigen On-Chain- Token mit transparenter Zusammensetzung. TORTOLA, Britische …
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