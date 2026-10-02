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    OTS

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    Neue Osnabrücker Zeitung / BDI drängt Regierung zur Umsetzung von ...

    Für Sie zusammengefasst
    • BDI drängt auf Reformen bei Rente, Gesundheit, Pflege
    • Gönner sieht Reformen als Voraussetzung für Wachstum
    • Betriebsschließungen kosten dauerhaft industrielle Substanz
    OTS - Neue Osnabrücker Zeitung / BDI drängt Regierung zur Umsetzung von ...
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    BDI drängt Regierung zur Umsetzung von Reformen / Gönner: "Bedingung für stabiles Wachstum" - "Beunruhigende Zahl von Betriebsschließungen" Osnabrück (ots) - Die Industrie hat Union und SPD zum Festhalten an den Reformen bei Rente, Gesundheit und Pflege aufgerufen. "Die Reformen sind Bedingung dafür, dass Deutschland wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad kommt. Deswegen würde es ein bitteres Ende nehmen, wenn die Reformen gestoppt oder verwässert werden sollten", sagte Tanja Gönner, Hauptgeschäftsführerin vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz).

    Mit Blick auf den wachsenden Unmut in der Bevölkerung sagte Gönner: "Der Einzelne nimmt die eigene Belastung wahr und sieht nicht, dass durch die Änderungen erhebliche künftige Belastungen für alle verhindert werden. Bei Gesundheit und Pflege musste wirklich schnell gehandelt werden, um Beitragssprünge abzuwenden." Halte die Regierung nicht den Kurs, dann drohe ein Teufelskreis: "Steigende Kosten für Rente, Pflege und Gesundheit schwächen die Wettbewerbsfähigkeit. Gibt es mehr Arbeitslose, wird der Sozialstaat noch teurer. Darum ist Wachstumspolitik nicht nur für Unternehmer wichtig, sondern für alle."

    Die deutlich nach oben korrigierten Wachstumsprognosen sind für den BDI noch kein Grund zum Aufatmen. "Wir sehen nicht, dass die Talsohle erreicht wäre. Es gibt sogar eine andere Entwicklung: Eine Vielzahl von mittelständischen Unternehmen schließt einfach den Betrieb zu", sagte Gönner zu noz. "Da wird keine Insolvenz angemeldet. Da geht es direkt in die Liquidation. Das kannten wir bislang nicht. Und das ist wirklich beunruhigend, denn da geht industrielle Substanz verloren, für immer."

    +++tob

    Pressekontakt:

    Neue Osnabrücker Zeitung
    Redaktion

    Telefon: +49(0)541/310 207

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/6363386 OTS: Neue Osnabrücker Zeitung






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