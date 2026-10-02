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    BioNTech mit Armutszeugnis oder Befreiungsschlag? Micron, Volatus Aerospace überzeugen mit positiven Newsflow!

    Antizyklische Anleger aufgepasst! Bei Volatus Aerospace könnte sich derzeit eine spannende Chance ergeben. Drohnenaktien tun sich an der Börse weiterhin schwer. An den nachhaltig positiven Zukunftsperspektiven der Branche im militärischen wie im …

    BioNTech mit Armutszeugnis oder Befreiungsschlag? Micron, Volatus Aerospace überzeugen mit positiven Newsflow!
    Foto: esg-aktien.de
    Antizyklische Anleger aufgepasst! Bei Volatus Aerospace könnte sich derzeit eine spannende Chance ergeben. Drohnenaktien tun sich an der Börse weiterhin schwer. An den nachhaltig positiven Zukunftsperspektiven der Branche im militärischen wie im zivilen Bereich dürfte es allerdings keine Zweifel geben. Während auch die Volatus-Aktie derzeit konsolidiert, hält der positive Newsflow mit neuen Aufträgen und technologischen Fortschritten an. Starke News hat auch Micron Technology gebracht. Die Rekordzahlen für 2026 haben die Schätzungen übertroffen. Der Ausblick ist ebenfalls positiv. Kann damit die Skepsis der Anleger, was die Nachhaltigkeit von Wachstum und Margen angeht, ausgeräumt werden? Armutszeugnis oder Befreiungsschlag? Diese Frage stellt sich bei BioNTech mit Blick auf die endgültige Schließung von drei Standorten. Das Medienecho ist eher kritisch. Es gibt jedoch auch positive Kommentare.

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