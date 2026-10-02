🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul führt Gespräche im Vatikan - Russland im Zentrum

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul trifft Vertreter in Rom und im Vatikan
    • Ukrainekrieg prägt Gespräche über Frieden
    • Wadephul führt Gespräche mit Sloweniens Regierung
    Wadephul führt Gespräche im Vatikan - Russland im Zentrum
    Foto: Siarhei - 356130783

    ROM (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt seine Reise am Freitag zunächst mit einem weiteren Termin in Rom fort und führt anschließend Gespräche im Vatikan und in Slowenien. Am Vormittag ist zuerst ein Treffen mit Vertretern der katholischen Hilfsgemeinschaft Sant'Egidio geplant. Anschließend soll der CDU-Politiker von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin empfangen werden, der Nummer zwei im Vatikan. Zudem will Wadephul den Außenbeauftragten des Vatikans, Erzbischof Paul Richard Gallagher, treffen. Der Bundesaußenminister ist evangelisch und praktizierender Christ.

    Der seit mehr als viereinhalb Jahren andauernde russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dürfte eines der wichtigsten Themen bei den Treffen Wadephuls im Vatikan sein. Papst Leo XIV. hat erst kürzlich neue internationale Anstrengungen für Gespräche über ein Ende des Kriegs verlangt und gefordert, dass sich die Staats- und Regierungschefs Russlands, der Ukraine und anderer Länder an einen Tisch setzen sollten, um miteinander zu sprechen.

    Gallagher, der oft als Außenminister des Vatikans bezeichnet wird, hatte Ende August bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow in Moskau die Aufnahme "echter Verhandlungen" mit internationaler Unterstützung gefordert. Der Vatikan hat die russische Invasion in der Ukraine verurteilt, versucht aber, den Dialog mit Moskau aufrechtzuerhalten. Wadephul hatte Lawrow vor knapp einer Woche am Rande der Vereinten Nationen in New York getroffen - die Unterredung endete allerdings ohne greifbare Ergebnisse.

    Besuch in Slowenien

    Am Nachmittag fliegt Wadephul nach Slowenien. In der Hauptstadt Ljubljana sind Treffen mit Außenminister Tone Kajzer und dem rechtskonservativen Ministerpräsidenten Janez Jansa geplant. Anschließend will der Bundesaußenminister an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober teilnehmen./bk/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Wadephul führt Gespräche im Vatikan - Russland im Zentrum Außenminister Johann Wadephul setzt seine Reise am Freitag zunächst mit einem weiteren Termin in Rom fort und führt anschließend Gespräche im Vatikan und in Slowenien. Am Vormittag ist zuerst ein Treffen mit Vertretern der katholischen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     