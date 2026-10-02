Bahrain lädt im November Architekten der Zukunftswirtschaft zur vierten Ausgabe des „Gateway Gulf" ein

MANAMA, Bahrain, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Bahrain wird eine exklusive Zusammenkunft von Ministern und hochrangigen Regierungsvertretern, visionären Unternehmenschefs und einflussreichen Persönlichkeiten aus dem Nahen Osten, Asien, Europa, Lateinamerika und Nordamerika veranstalten – anlässlich der vierten Ausgabe von „Gateway Gulf", das vom 1. bis 2. November 2026 im Four Seasons Hotel Bahrain Bay unter dem Motto „Reimagining Global Partnerships, Powering Sustainable Growth" stattfindet.

In einer für die Weltwirtschaft entscheidenden Phase werden führende internationale Persönlichkeiten in einen offenen Dialog treten, um zu erörtern, wie Partnerschaften und grenzüberschreitende Investitionen nachhaltiges Wachstum vorantreiben und die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit stärken können.

Das vom Bahrain Economic Development Board (Bahrain EDB) ausgerichtete Forum, das nur auf Einladung zugänglich ist, wird untersuchen, wie sich verändernde Dynamiken Investitionen, Kapitalströme, Innovation und grenzüberschreitende wirtschaftliche Zusammenarbeit transformieren. Angesichts sich wandelnder geopolitischer Landschaften, der Energiewende und des sich beschleunigenden technologischen Wandels wird das Forum die strategischen Beziehungen, Verbindungskorridore und sich abzeichnenden Chancen beleuchten, die die Zukunft der Weltwirtschaft prägen werden.

Mit einer Gesamtwirtschaftsleistung von über 2,38 Billionen US-Dollar hat der Golf-Kooperationsrat (GCC) seine Position als Knotenpunkt für Kapital, Talente und Innovation gefestigt und durch nachhaltige Investitionen in Infrastruktur, regionale Integration und wirtschaftliche Diversifizierung seine Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt. Als Tor zur Region bietet Bahrain ein gut vernetztes, unternehmensfreundliches Ökosystem und eine diversifizierte Wirtschaft, in der Nicht-Öl-Sektoren 86 % zum BIP beitragen. Damit positioniert sich der Inselstaat als attraktiver Standort für Unternehmen und Investoren, die in einer der dynamischsten Wirtschaftsregionen der Welt expandieren, investieren und langfristige Chancen nutzen möchten.