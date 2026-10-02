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    Weed.de integriert Weed Express für die Kurierlieferung von Apothekenbestellungen

    Die geplante Checkout-Integration soll berechtigten Patienten die Auswahl einer Kurierlieferung ermöglichen, während teilnehmende Apotheken sofortige oder geplante Abholungen sowie die Sendungsverfolgung verwalten können

     

    BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 1. Oktober 2026 / Weed.de bereitet die Einführung von Weed Express vor. Die neue Kurierlieferoption soll berechtigten Patienten eine weitere Möglichkeit bieten, Apothekenbestellungen über die Weed.de-Plattform zu erhalten.

     

     

    Der geplante Service wird für geeignete Lieferadressen und über teilnehmende Apotheken verfügbar sein. Wenn die Option für eine Bestellung verfügbar ist, können Patienten die Kurierlieferung direkt während des Checkouts auswählen, anstatt die Lieferung nach Abschluss der Bestellung separat organisieren zu müssen.

     

    Für teilnehmende Apotheken soll Weed Express den Lieferprozess enger mit der Bestellabwicklung verbinden. Apothekenmitarbeiter können je nach Bestellung und verfügbaren Lieferoptionen entweder eine sofortige Abholung durch einen Kurier anfordern oder eine Abholung für einen späteren Zeitpunkt planen.

     

    Lieferauswahl direkt im Checkout

     

    Die geplante Integration soll die Auswahl der Liefermethode zu einem Bestandteil des bestehenden Checkout-Prozesses auf Weed.de machen.

     

    Berechtigte Patienten sehen während des Checkouts die verfügbaren Lieferoptionen und können dadurch bereits vor Abschluss des Bestellvorgangs erkennen, wie ihre Bestellung ausgeliefert werden kann. Die Verfügbarkeit hängt unter anderem von der Lieferadresse und davon ab, ob die jeweilige Apotheke an dem Service teilnimmt.

     

    Die Einführung bedeutet daher weder eine bundesweite Verfügbarkeit der Kurierlieferung noch eine Verfügbarkeit bei jeder auf Weed.de vertretenen Apotheke.

     

    Vom Cannabis Rezept bis zur Lieferung

     

    Weed Express soll sich in den bestehenden Patientenprozess auf Weed.de einfügen. Patienten, für die eine entsprechende Therapie infrage kommt, können bereits heute ein Cannabis Rezept online anfragen. Ob eine Verordnung medizinisch geeignet ist, entscheidet ausschließlich der behandelnde Arzt.

     

    Nach einer entsprechenden Verschreibung können Patienten Produkte und verfügbare Apotheken vergleichen und die weitere Abwicklung über die ausgewählte Apotheke vornehmen. Weed Express soll diesen Prozess künftig um eine zusätzliche Kurieroption für berechtigte Bestellungen ergänzen.

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
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