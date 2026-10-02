Nike-Aktie stürzt ab: Warum diese Prognose Anleger so hart trifft

Die Hoffnung auf Nikes Comeback hat einen weiteren Dämpfer erhalten. Am Donnerstag fiel die Aktie nach Börsenschluss zeitweise um bis zu 8,7 Prozent. Seit Jahresbeginn hat sie bereits mehr als 40 Prozent verloren. Nun droht das fünfte Jahr mit Kursverlusten in Folge.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Besonders bitter ist der Ausblick. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Nike einen Umsatzrückgang im hohen einstelligen Prozentbereich. Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 2,4 Prozent gerechnet. Damit könnten die Erlöse auf den niedrigsten Stand seit dem im Mai 2020 beendeten Geschäftsjahr fallen.

Auch beim Quartalsumsatz verfehlte Nike die Erwartungen. Im ersten Geschäftsquartal 2027, das am 31. August 2026 endete, sank der Umsatz um vier Prozent auf 11,21 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten einen Rückgang um 3,4 Prozent auf 11,3 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie lag mit 44 Cent im Rahmen der Prognosen und fünf Cent unter dem Vorjahreswert.

Der Gegenangriff wird teuer. Nike plant einen Stellenabbau und will innerhalb von fünf Jahren insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar einsparen. Dafür erwartet der Konzern Belastungen vor Steuern in Höhe von rund einer Milliarde US-Dollar. Welche Stellen betroffen sind, soll ab 2027 entschieden werden.

Die Schwäche reicht tief ins Geschäft. In China sank der Umsatz im neunten Quartal in Folge. Converse meldete bereits das 14. Quartal mit schrumpfenden Erlösen. Bei der Sportmode, die etwa die Hälfte des Konzernumsatzes ausmacht, gingen die Erlöse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich zurück.

Laut Management braucht die Erholung von Sportmode und Jordan mindestens ein weiteres Jahr. Bei Jordan sollen einige Retro-Produkte künftig seltener und in geringeren Mengen erscheinen, um die Nachfrage anzukurbeln.

Konzernchef Elliott Hill startet unter wachsendem Druck in sein drittes Jahr. Laut Bloomberg Intelligence könnte die Wende ins Stocken geraten sein. Mehr Details zum Umbau und Ausblick will Nike beim Investorentag im kommenden Monat liefern.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 35,15USD auf NYSE (02. Oktober 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





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