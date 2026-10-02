Aktie kaufen oder verkaufen
Airbus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: João Macedo - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Airbus Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Airbus Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Airbus Aktie beträgt 222,00€. Die Airbus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +19,17 %.
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Analysten und Kursziele für die Airbus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|232,00EUR
|+24,54 %
|-
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+7,36 %
|04.09.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+7,36 %
|07.09.2026
|RBC
|250,00EUR
|+34,20 %
|08.09.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+7,36 %
|25.09.2026
|RBC
|250,00EUR
|+34,20 %
|29.09.2026
+0,16 %
-4,56 %
-4,11 %
-5,98 %
-6,51 %
+47,69 %
+59,56 %
+248,98 %
+926,35 %
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