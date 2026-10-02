Aktie kaufen oder verkaufen
ENI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Eni S.p.A.
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENI Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die ENI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENI Aktie beträgt 28,14€. Die ENI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +16,61 %.
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Analysten und Kursziele für die ENI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|28,00EUR
|+16,01 %
|03.09.2026
|BARCLAYS
|29,00EUR
|+20,16 %
|03.09.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+7,73 %
|07.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|26,00EUR
|+7,73 %
|10.09.2026
|JEFFERIES
|30,00EUR
|+24,30 %
|13.09.2026
|BARCLAYS
|30,00EUR
|+24,30 %
|14.09.2026
|RBC
|28,00EUR
|+16,01 %
|23.09.2026
+0,31 %
-0,04 %
+1,26 %
+20,66 %
+60,69 %
+58,32 %
+108,83 %
+89,06 %
+333,64 %
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