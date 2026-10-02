Aktie kaufen oder verkaufen
EssilorLuxottica Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: EssilorLuxottica
Aktuelle Analystenmeinungen zur EssilorLuxottica Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die EssilorLuxottica Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die EssilorLuxottica Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der EssilorLuxottica Aktie beträgt 221,82€. Die EssilorLuxottica Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +53,03 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die EssilorLuxottica Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+72,47 %
|14.09.2026
|UBS
|-
|-
|17.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|200,00EUR
|+37,98 %
|17.09.2026
|RBC
|190,00EUR
|+31,08 %
|21.09.2026
|RBC
|190,00EUR
|+31,08 %
|21.09.2026
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+72,47 %
|22.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|185,00EUR
|+27,63 %
|24.09.2026
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+72,47 %
|24.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|165,00EUR
|+13,83 %
|25.09.2026
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+72,47 %
|28.09.2026
|JEFFERIES
|250,00EUR
|+72,47 %
|28.09.2026
|BARCLAYS
|260,00EUR
|+79,37 %
|29.09.2026
+0,26 %
-0,03 %
-9,35 %
-16,85 %
-47,90 %
-12,26 %
-13,73 %
+27,18 %
+139,08 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte