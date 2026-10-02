Aktie kaufen oder verkaufen
CTS Eventim Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Hauke-Christian Dittrich - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur CTS Eventim Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die CTS Eventim Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CTS Eventim Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CTS Eventim Aktie beträgt 93,13€. Die CTS Eventim Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +73,50 %.
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Analysten und Kursziele für die CTS Eventim Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|85,00Euro
|+58,36 %
|-
|JPMorgan
|95,00Euro
|+76,99 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+86,31 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+58,36 %
|04.09.2026
|UBS
|100,00EUR
|+86,31 %
|25.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|85,00EUR
|+58,36 %
|29.09.2026
|JEFFERIES
|100,00EUR
|+86,31 %
|30.09.2026
|JPMORGAN
|95,00EUR
|+76,99 %
|30.09.2026
-0,23 %
-2,10 %
-6,12 %
+0,23 %
-36,33 %
-0,23 %
-19,08 %
+71,02 %
+774,29 %
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