Aktie kaufen oder verkaufen
Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 262,50€. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,90 %.
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Analysten und Kursziele für die Salesforce Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|265,00USD
|+11,96 %
|01.09.2026
|JPMORGAN
|265,00USD
|+11,96 %
|08.09.2026
|RBC
|250,00USD
|+5,62 %
|09.09.2026
|UBS
|240,00USD
|+1,40 %
|10.09.2026
|JPMORGAN
|265,00USD
|+11,96 %
|15.09.2026
|RBC
|250,00USD
|+5,62 %
|17.09.2026
|JPMORGAN
|265,00USD
|+11,96 %
|17.09.2026
|JEFFERIES
|300,00USD
|+26,75 %
|20.09.2026
+3,10 %
-0,14 %
-8,93 %
+45,20 %
+0,66 %
+17,87 %
-14,00 %
+232,01 %
+1.662,40 %
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