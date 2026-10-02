Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fraport Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 77,00€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +25,92 %.
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Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|81,00Euro
|+32,46 %
|-
|JPMorgan
|81,00Euro
|+32,46 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|-1,88 %
|-
|JPMORGAN
|81,00EUR
|+32,46 %
|07.09.2026
|WARBURG RESEARCH
|68,00EUR
|+11,20 %
|11.09.2026
|JEFFERIES
|85,00EUR
|+39,00 %
|11.09.2026
|JPMORGAN
|81,00EUR
|+32,46 %
|14.09.2026
|JPMORGAN
|81,00EUR
|+32,46 %
|22.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|75,00EUR
|+22,65 %
|23.09.2026
+0,16 %
-1,77 %
-1,93 %
-15,58 %
-17,75 %
+21,27 %
+0,25 %
+25,50 %
+173,44 %
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