Aktie kaufen oder verkaufen
Bilfinger Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bilfinger Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Bilfinger Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bilfinger Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger Aktie beträgt 87,91€. Die Bilfinger Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +56,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Bilfinger Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|63,00Euro
|+12,30 %
|-
|Berenberg Bank
|92,00Euro
|+63,99 %
|-
|Deutsche Bank
|100,00Euro
|+78,25 %
|-
|Deutsche Bank
|125,00Euro
|+122,82 %
|-
|UBS
|72,00Euro
|+28,34 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|100,00EUR
|+78,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|125,00EUR
|+122,82 %
|-
|BERENBERG
|92,00EUR
|+63,99 %
|09.09.2026
|BERENBERG
|63,00EUR
|+12,30 %
|18.09.2026
|UBS
|72,00EUR
|+28,34 %
|19.09.2026
|BERENBERG
|63,00EUR
|+12,30 %
|25.09.2026
+0,62 %
+1,07 %
-30,74 %
-30,86 %
-39,50 %
+72,52 %
+70,95 %
+74,94 %
+20,17 %
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