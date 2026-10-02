Aktie kaufen oder verkaufen
Givaudan Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Givaudan
Aktuelle Analystenmeinungen zur Givaudan Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Givaudan Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Givaudan Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Givaudan Aktie beträgt 3,68 Tsd.€. Die Givaudan Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,00 %.
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Analysten und Kursziele für die Givaudan Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,70 Tsd.CHF
|+10,94 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|3,70 Tsd.CHF
|+10,94 %
|-
|JEFFERIES
|3,03 Tsd.CHF
|-9,15 %
|18.09.2026
|BARCLAYS
|3,45 Tsd.CHF
|+3,45 %
|21.09.2026
|JPMORGAN
|3,70 Tsd.CHF
|+10,94 %
|21.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|25.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|31.08.2026
|JEFFERIES
|3,03 Tsd.CHF
|-9,15 %
|31.08.2026
-0,15 %
-1,60 %
+4,09 %
-3,84 %
+4,16 %
+15,96 %
-10,20 %
+98,65 %
+980,76 %
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