Aktie kaufen oder verkaufen
Compagnie de Saint-Gobain Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: JeanLuc Ichard - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Compagnie de Saint-Gobain Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Compagnie de Saint-Gobain Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Compagnie de Saint-Gobain Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Compagnie de Saint-Gobain Aktie beträgt 110,80€. Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,25 %.
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Analysten und Kursziele für die Compagnie de Saint-Gobain Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|95,00EUR
|+43,40 %
|07.09.2026
|JPMORGAN
|100,00EUR
|+50,94 %
|08.09.2026
|JEFFERIES
|137,00EUR
|+106,79 %
|10.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|11.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|85,00EUR
|+28,30 %
|15.09.2026
|JEFFERIES
|137,00EUR
|+106,79 %
|16.09.2026
+1,00 %
-6,12 %
-12,48 %
-15,62 %
-28,81 %
+17,15 %
+17,42 %
+72,26 %
+389,15 %
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