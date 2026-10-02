Aktie kaufen oder verkaufen
Diageo Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: bizoo_n - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Diageo Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Diageo Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Diageo Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Diageo Aktie beträgt 265,84€. Die Diageo Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1.315,16 %.
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Analysten und Kursziele für die Diageo Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,20 Tsd.Euro
|+11.611,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+6,25 %
|-
|JEFFERIES
|22,00GBP
|+37,49 %
|11.09.2026
|JEFFERIES
|22,00GBP
|+37,49 %
|16.09.2026
|JEFFERIES
|22,00GBP
|+37,49 %
|18.09.2026
|JPMORGAN
|18,00GBP
|+12,50 %
|23.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00GBP
|+49,99 %
|23.09.2026
|JEFFERIES
|22,00GBP
|+37,49 %
|23.09.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00GBP
|+6,25 %
|24.09.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|31.08.2026
-1,21 %
+0,69 %
-4,21 %
+8,23 %
-6,40 %
-46,87 %
-53,91 %
-27,04 %
+249,68 %
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