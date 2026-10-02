Aktie kaufen oder verkaufen
ENGIE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Sundry Photography - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ENGIE Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ENGIE Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ENGIE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die ENGIE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ENGIE Aktie beträgt 27,33€. Die ENGIE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,48 %.
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Analysten und Kursziele für die ENGIE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|27,00Euro
|+20,00 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|29,00EUR
|+28,89 %
|03.09.2026
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+20,00 %
|09.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|27,00EUR
|+20,00 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|27,00EUR
|+20,00 %
|22.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|27,00EUR
|+20,00 %
|24.09.2026
-0,04 %
-4,30 %
-8,39 %
-15,70 %
+19,89 %
+54,08 %
+91,82 %
+63,42 %
-19,84 %
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