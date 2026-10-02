Aktie kaufen oder verkaufen
HORNBACH Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Uwe Anspach - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HORNBACH Holding Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die HORNBACH Holding Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HORNBACH Holding Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HORNBACH Holding Aktie beträgt 91,00€. Die HORNBACH Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,46 %.
Analysten und Kursziele für die HORNBACH Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|BERENBERG
|90,00EUR
|+7,27 %
|08.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.09.2026
|BAADER BANK
|92,00EUR
|+9,65 %
|09.09.2026
+0,12 %
+0,97 %
+0,72 %
+4,64 %
-15,24 %
+36,61 %
-20,42 %
+37,51 %
+263,33 %
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