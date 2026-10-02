Aktie kaufen oder verkaufen
Heidelberg Materials Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials
Aktuelle Analystenmeinungen zur Heidelberg Materials Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Heidelberg Materials Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Heidelberg Materials Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials Aktie beträgt 235,17€. Die Heidelberg Materials Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +61,07 %.
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Analysten und Kursziele für die Heidelberg Materials Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|UBS
|230,00Euro
|+57,53 %
|-
|BERENBERG
|215,00EUR
|+47,26 %
|07.09.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+54,11 %
|08.09.2026
|JPMORGAN
|225,00EUR
|+54,11 %
|14.09.2026
|JEFFERIES
|286,00EUR
|+95,89 %
|21.09.2026
|UBS
|230,00EUR
|+57,53 %
|21.09.2026
-0,79 %
+2,55 %
-10,29 %
-11,18 %
-23,62 %
+100,81 %
+126,63 %
+74,94 %
+697,41 %
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