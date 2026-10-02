Aktie kaufen oder verkaufen
Henkel VZ Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Aleksandr Fedosov - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Henkel VZ Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Henkel VZ Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Henkel VZ Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Henkel VZ Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Henkel VZ Aktie beträgt 75,20€. Die Henkel VZ Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,50 %.
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Analysten und Kursziele für die Henkel VZ Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|81,00Euro
|+12,56 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|80,00EUR
|+11,17 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00EUR
|+12,56 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+2,83 %
|04.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+2,83 %
|16.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+2,83 %
|16.09.2026
|UBS
|71,00EUR
|-1,33 %
|23.09.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|-9,67 %
|24.09.2026
|JEFFERIES
|78,00EUR
|+8,39 %
|24.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|74,00EUR
|+2,83 %
|29.09.2026
+0,17 %
-3,44 %
-5,02 %
-2,89 %
+4,20 %
+7,15 %
-9,03 %
-40,74 %
+2.109,56 %
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