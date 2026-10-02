Aktie kaufen oder verkaufen
Hermes International Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Daniel Reinhardt - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Hermes International Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Hermes International Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Hermes International Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Hermes International Aktie beträgt 1,79 Tsd.€. Die Hermes International Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +37,12 %.
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Analysten und Kursziele für die Hermes International Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,60 Tsd.Euro
|+22,84 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+65,07 %
|13.09.2026
|BERENBERG
|1,85 Tsd.EUR
|+42,03 %
|17.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,15 Tsd.EUR
|+65,07 %
|17.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,75 Tsd.EUR
|+34,36 %
|18.09.2026
|RBC
|1,60 Tsd.EUR
|+22,84 %
|21.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,75 Tsd.EUR
|+34,36 %
|25.09.2026
|BARCLAYS
|1,66 Tsd.EUR
|+27,45 %
|28.09.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,75 Tsd.EUR
|+34,36 %
|29.09.2026
|JEFFERIES
|1,60 Tsd.EUR
|+22,84 %
|29.09.2026
-0,23 %
-4,62 %
-15,66 %
-18,76 %
-37,99 %
-25,14 %
+9,17 %
+264,24 %
+2.321,41 %
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