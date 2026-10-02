Aktie kaufen oder verkaufen
H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Afif Ramdhasuma - Unsplash
Aktuelle Analystenmeinungen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie beträgt 28,68€. Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +104,48 %.
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Analysten und Kursziele für die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|157,00Euro
|+1.019,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|160,00SEK
|+1,09 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|160,00SEK
|+1,09 %
|-
|RBC
|175,00SEK
|+10,57 %
|20.09.2026
|RBC
|175,00SEK
|+10,57 %
|24.09.2026
|BARCLAYS
|157,00SEK
|-0,80 %
|24.09.2026
|GOLDMAN SACHS
|145,00SEK
|-8,39 %
|24.09.2026
|JEFFERIES
|160,00SEK
|+1,09 %
|24.09.2026
|RBC
|170,00SEK
|+7,41 %
|27.09.2026
|UBS
|163,00SEK
|+2,99 %
|28.09.2026
+1,56 %
-2,43 %
-10,02 %
-5,95 %
-11,93 %
+4,77 %
-21,17 %
-44,09 %
+16.319,54 %
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