Aktie kaufen oder verkaufen
Infineon Technologies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: doganmesut - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Infineon Technologies Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Infineon Technologies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Infineon Technologies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Infineon Technologies Aktie beträgt 86,75€. Die Infineon Technologies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +44,74 %.
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Analysten und Kursziele für die Infineon Technologies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|96,00Euro
|+60,17 %
|-
|Berenberg Bank
|100,00Euro
|+66,85 %
|-
|Bernstein
|102,00Euro
|+70,18 %
|-
|Warburg Research
|84,00Euro
|+40,15 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|85,00EUR
|+41,82 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|102,00EUR
|+70,18 %
|07.09.2026
|WARBURG RESEARCH
|84,00EUR
|+40,15 %
|07.09.2026
|BERENBERG
|100,00EUR
|+66,85 %
|08.09.2026
|UBS
|64,00EUR
|+6,78 %
|11.09.2026
|UBS
|64,00EUR
|+6,78 %
|18.09.2026
|UBS
|64,00EUR
|+6,78 %
|25.09.2026
|JEFFERIES
|96,00EUR
|+60,17 %
|29.09.2026
+4,77 %
+9,76 %
+13,35 %
-23,27 %
+77,88 %
+91,37 %
+71,17 %
+279,08 %
-10,81 %
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