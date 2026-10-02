Aktie kaufen oder verkaufen
Lanxess Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: LANXESS
Aktuelle Analystenmeinungen zur Lanxess Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Lanxess Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Lanxess Aktie beträgt 12,40€. Die Lanxess Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,20 %.
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Analysten und Kursziele für die Lanxess Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|11,00Euro
|-12,35 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00EUR
|+3,59 %
|-
|JPMORGAN
|-
|-
|11.09.2026
|JPMORGAN
|15,00EUR
|+19,52 %
|14.09.2026
|JEFFERIES
|11,00EUR
|-12,35 %
|24.09.2026
|BARCLAYS
|12,00EUR
|-4,38 %
|25.09.2026
-1,75 %
-3,25 %
-18,18 %
-17,40 %
-41,87 %
-47,80 %
-78,40 %
-77,30 %
-16,12 %
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