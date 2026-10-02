Aktie kaufen oder verkaufen
McDonald's Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur McDonald's Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die McDonald's Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die McDonald's Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der McDonald's Aktie beträgt 303,00€. Die McDonald's Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,70 %.
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Analysten und Kursziele für die McDonald's Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|300,00US-Dollar
|+29,41 %
|-
|RBC
|290,00USD
|+25,09 %
|14.09.2026
|UBS
|320,00USD
|+38,03 %
|21.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.09.2026
|RBC
|285,00USD
|+22,93 %
|24.09.2026
|UBS
|320,00USD
|+38,03 %
|24.09.2026
+0,15 %
-1,34 %
-8,21 %
-12,85 %
-19,20 %
-17,28 %
-0,96 %
+100,86 %
+3.126,11 %
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