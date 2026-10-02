Aktie kaufen oder verkaufen
Microsoft Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im September `26
Foto: Mark Lennihan - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Microsoft Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Microsoft Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Microsoft Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft Aktie beträgt 607,86€. Die Microsoft Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,54 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Microsoft Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|575,00US-Dollar
|+12,13 %
|-
|RBC
|640,00USD
|+24,80 %
|09.09.2026
|JEFFERIES
|575,00USD
|+12,13 %
|20.09.2026
|JPMORGAN
|625,00USD
|+21,88 %
|25.09.2026
|JPMORGAN
|625,00USD
|+21,88 %
|25.09.2026
|RBC
|640,00USD
|+24,80 %
|25.09.2026
|JEFFERIES
|575,00USD
|+12,13 %
|27.09.2026
+0,61 %
+5,21 %
+6,55 %
+35,39 %
+3,58 %
+52,70 %
+83,91 %
+792,13 %
+1.923,13 %
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte