Julius Bär: CHF 600 Mio. für Rückkauf – Ausschüttungspolitik neu
Julius Bär stellt die Weichen für eine neue Kapitalstrategie: Ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm und eine angepasste Ausschüttungspolitik sollen Aktionäre stärker beteiligen.
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- Julius Bär kündigt ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 600 Millionen an.
- Der Rückkauf soll nach behördlicher Bewilligung in den kommenden Wochen starten und voraussichtlich innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden; er erfolgt über eine zweite Handelslinie an der SIX und hängt von den Marktbedingungen ab.
- Die überarbeitete Ausschüttungspolitik sieht eine Dividendenquote von 40–60 % des den Aktionären zurechenbaren IFRS-Konzerngewinns vor.
- Julius Bär strebt weiterhin eine progressive Dividende je Aktie an, sofern keine aussergewöhnlichen Ereignisse eintreten.
- Die Gruppe hält an einer angestrebten CET1-Kapitalquote von 15 % und einer soliden Kapitalausstattung fest.
- Mit der neuen Kapitalpolitik will Julius Bär überschüssiges Kapital an die Aktionäre zurückführen und zugleich genügend finanzielle Stärke und Flexibilität für die Finanzziele 2026–2028 bewahren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Julius Baer Group ist am 01.02.2027.
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