Ölpreise stabil nach Gewinnen am Vortag
- Ölpreise halten Gewinne trotz leichter Brent-Verluste
- Hormus-Angriff und Jemen-Kämpfe schüren neue Risiken
- USA verlegen weitere Kriegsschiffe in den Nahen Osten
NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel kaum bewegt und ihre Gewinne vom Vortag gehalten. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember fiel zuletzt leicht um 0,24 Prozent auf 102,06 US-Dollar.
In der Nacht wurde in der Straße von Hormus erneut ein Angriff auf ein Schiff gemeldet. Im Jemen ist es unterdessen zu Kämpfen gekommen. Medien berichten derweil von Plänen der USA, weitere Kriegsschiffe in den Nahen Osten zu verlegen. Eine mögliche Verschärfung des Kriegs mit dem Iran könnte die zuletzt wieder gestiegenen Energielieferungen aus der Region erneut beeinträchtigen.
Ein Tanker ist einem Bericht zufolge beim Durchfahren der Straße von Hormus unter Beschuss geraten. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, brach ein Feuer aus. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstagabend (Ortszeit).
Im Jemen waren nach Angaben von Augenzeugen in der Hauptstadt Sanaa mehrere schwere Explosionen zu hören. In der Folge seien Rauchsäulen in der Nähe des Präsidentenpalasts zu sehen gewesen, hieß es weiter. Der Huthi-nahe Sender Al-Masirah berichtete von Angriffen Saudi-Arabiens auf Sanaa sowie auf die Provinzen Saada, Tais und Amran. Details zu den Zielen der Angriffe oder zu möglichen Schäden nannte der Sender nicht.
Das Pentagon schickt Medienberichten zufolge eine dritte Flugzeugträgerkampfgruppe sowie weitere Kriegsschiffe in den Nahen Osten. Das berichten das "Wall Street Journal" und das Nachrichtenportal "Axios" unter Berufung auf US-Beamte. Die Berichte schüren Spekulationen, dass die USA nach den Parlamentswahlen Anfang November neue Angriffe auf den Iran starten könnten. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview mit dem "Time"-Magazin, sagte US-Präsident Donald Trump zuletzt schlicht: "Möglich".
"Der Ölmarkt ist sehr anfällig für einen weiteren Preissprung, da die Lagerbestände nach sechs Monaten mit Rückgängen niedrig sind", schrieben die Analysten Brian Martin und Daniel Hynes von der ANZ Group in einer Analyse. Die Anleger seien zunehmend besorgt, dass der Iran auf die militärische Aufrüstung mit Angriffen auf US-Einrichtungen und die Energieinfrastruktur in der Region reagieren könnte./stk/jha/
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In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.
Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.