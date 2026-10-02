Polen führt Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne ein

In Yemen finden heftige Kämpfe um die wichtige Bergregion Taiz statt.





Link zu AlJazeera...mit einer wichtigen Einschätzung..













Link zu einer topographischen Karte (Duck_Duck go)..









Mit dem Fall dieser Region wäre auch der Weg zur wichtigen Öl- und Gasregion in Aden möglich sowie

ein Schutzschild um die wichtige Merrenge Bab al Mandab.

Zur Info: in Aden befindet sich wahrscheinlich die mir einzigste Raffenerie des Yemens.





Damit wäre die wichtige Meerenge mehr als zuvor in der Kontolle der Hutis.





Ohne ausländische Hilfe wären die yeministischen Regierungstruppen offensichtlich hoffnuungslos überfordert.





Ich habe den Eindruck das sich das Geschehen von 2015 wiederholen wird.





Link zu Wikipedia.









Im Prizip ist die Meerenge von Bab al Mandab versicherungtstechnisch zwar möglich aber unbezahlbar aus kaufmänischer Sicht...









Damit wären wir auch beim Transport von Rohöl das die Marke von 26 US-$ je barrel erreicht hatt (USA-China)









Damit wäre ein Transport Europa- Asia günstiger was den Brent Preis hoch halten wird.