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    Kiew

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    Toter nach russischen Drohnenangriffen - Brücken gesperrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Drohnen töten einen Menschen in Kiew
    • Zwei weitere Menschen werden bei Angriffen verletzt
    • Mehrere Brücken über den Dnipro wurden gesperrt
    Kiew - Toter nach russischen Drohnenangriffen - Brücken gesperrt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Bei russischen Drohnenangriffen ist in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mindestens ein Mensch getötet worden. Zwei weitere seien verletzt worden, teilte die Stadtverwaltung bei Telegram mit. Den Angaben zufolge schlug eine Drohne in einem Wohnhaus im Ostteil der Stadt ein.

    Am Morgen wurden in der Dreimillionenstadt mehrere Brücken über den Fluss Dnipro gesperrt. Bürgermeister Vitali Klitschko informierte über einen weiteren Drohneneinschlag auf der Südbrücke. Über diese führen eine U-Bahn-Linie und eine Straßenverbindung. Eine weitere Straßenbrücke wurde komplett und eine andere zum Teil gesperrt. Informationen zu Drohneneinschlägen gab es jedoch nicht. Insgesamt sieben Brücken für U-Bahn, Eisenbahn und Straßenverkehr verbinden den Ost- und den Westteil Kiews.

    Moskau bestätigt Angriff auf Flussbrücke

    Das russische Verteidigungsministerium in Moskau machte lediglich Angaben zu Drohnenattacken auf eine für die ukrainische Militärlogistik wichtige Straßen- und Eisenbahnbrücke. Dazu sei auch ein Umspannwerk westlich von Kiew angegriffen worden.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./ast/DP/jha






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