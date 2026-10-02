Tesla - Auslieferungen als Zünglein an der Waage

Im Chart haben sich die Aktien vom Julitief bei 293,39 Dollar deutlich erholt, scheiterten im September aber im Widerstandsbereich zwischen 380 und 385 Dollar knapp unter der 200er-EMA-Linie (rot) bei 377,44 Dollar. Seitdem sind sie wieder unter die 10er-EMA-Linie bei 362,43 Dollar und den 50er-EMA bei 361,26 Dollar gerutscht und bewegen sich innerhalb der Ichimoku-Wolke. Der RSI liegt mit knapp 48 im neutralen Bereich. Im Optionsmarkt markiert 350 Dollar die wichtigste Marke, die größte Put-Position liegt bei 340 Dollar, die größte Call-Position bei 400 Dollar.

Erste Signale aus Europa machen Hoffnung. Im September stiegen die Neuzulassungen von Tesla in mehreren europäischen Ländern deutlich, die Aktien legten am Donnerstag im US-Handel leicht auf rund 357 Dollar zu. Die Bewertung bleibt mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 200 für 2026 aber sportlich, entsprechend groß ist die Fallhöhe bei einer Enttäuschung. Die Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von rund 376 Dollar. Die Quartalszahlen folgen am 28. Oktober.

Erst ein Sprung über die beiden EMAs bei 363 Dollar würde ein Kaufsignal liefern. Dann wäre ein Anstieg an die 200er-EMA-Linie und die Widerstandszone um 380 Dollar möglich, darüber hätten die Aktien Platz bis 400 Dollar. Rutschen sie dagegen unter die Unterstützung bei 338,85 Dollar und das Apriltief bei 337,10 Dollar, drohen Abgaben bis 320 Dollar und im weiteren Verlauf bis an das Julitief.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 363,00 US-Dollar

Kursziele : 380,00 und 400,00 US-Dollar

Renditechance via DY75AC : 48 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY75AC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,45 - 6,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 285,29 US-Dollar Basiswert: Tesla KO-Schwelle: 285,29 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 356,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 400,00 US-Dollar Hebel: 4,93 Kurschance: + + 48 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN4W6K Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,36 - 6,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 428,39 US-Dollar Basiswert: Tesla KO-Schwelle: 428,39 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 356,38 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,99 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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