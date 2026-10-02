DAX - Rutsch an die 200er-EMA-Linie

Charttechnisch ist die Entscheidung in der Seitwärtsspanne gefallen. Mit dem Rutsch unter die Zone um 25.160 Punkte hat der DAX die Spanne nach unten verlassen und dabei auch die offene Kurslücke bei 25.099 Punkten geschlossen. Im Tief ging es bis auf 24.825 Punkte, also knapp unter die 200er-EMA-Linie bei 24.884 Punkten. Zum Schluss lag der Index aber wieder knapp darüber. Die 10er-EMA-Linie bei 25.351 Punkten und der 50er-EMA bei 25.592 Punkten sind nun weit entfernt. Der RSI(5) ist mit knapp 22 tief in den überverkauften Bereich gefallen, was eine technische Gegenbewegung begünstigt. Diese würde allerdings zunächst an der ehemaligen Unterstützung zwischen 25.100 und 25.160 Punkten auf Widerstand treffen. Erst eine Rückeroberung der 10er-EMA-Linie würde das Chartbild wieder aufhellen.

Gegen den Trend legten Heidelberg Materials nach einer Kaufempfehlung um rund 2 Prozent zu. Am Ende des Feldes verloren Bayer rund 5 Prozent. Am Freitag dürfte sich der Blick vor allem auf den US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag richten. Fällt er erneut robust aus, würde das die Zinssorgen weiter anheizen.

Hält die 200er-EMA-Linie dagegen auf Schlusskursbasis nicht, wäre das ein weiteres Warnsignal. Dann rücken zunächst der Bereich um 24.600 Punkte und danach die offene Kurslücke bei 24.327 Punkten in den Fokus.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.939 Punkten

VDAX bei 20,08 signalisiert erhöhte Nervosität

Fear & Greed Index bei 31 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 35 - Sell

MACD: -184 - Sell

Insgesamt: Strong Sell

MOM: Das Momentum auf Tagesbasis bleibt klar im bärischen Lager

Anlaufmarken nach oben bei 25.100 / 25.160 / 25.350 und 25.590 Punkten, nach unten bei 24.880 / 24.825 / 24.600 und 24.330 Punkten.

Gaps bei 25.910 bis 26.008 (offen nach oben) sowie 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.

Big Picture

Seitwärtsspanne nach unten verlassen - DAX testet die 200er-EMA-Linie - RSI(5) stark überverkauft - Tagesschluss unter 24.880 Punkten öffnet Raum bis 24.330 Punkte!

VDAX-New

Angstlevel steigt deutlich

VDAX-New der Deutschen Börse (1. Oktober 2026): Bei 20,08% (steigend) (Vortag: 17,95%). Sprung über 20%, die Nervosität am Markt nimmt spürbar zu.

Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.

(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)

Handelsidee:

1. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten

2. Stop-Buy-Order über 25.360 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.820 Punkten. Kursziele bei 25.590 / 25.780 Punkten

3. Stop-Sell-Order unter 25.160 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.360 Punkten. Kursziele bei 24.480 / 24.330 Punkten - Aktiv!

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU90JH Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 19,74 - 19,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.035,80 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.035,80 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.011,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.780 Punkte Hebel: 12,66 Kurschance: + 39 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3EFG Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 31,16 - 31,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.115,88 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 28.115,88 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.011,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,02 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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