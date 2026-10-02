JPMorgan - Bewährungsprobe an der 200er-EMA-Linie

Im Chart haben die Aktien mit dem Tief vom Donnerstag die 200er-EMA-Linie (rot) bei 325,07 Dollar erreicht und dort zunächst Halt gefunden. Der RSI liegt mit knapp 34 nahe am überverkauften Bereich. Darüber hängen allerdings die 10er-EMA-Linie bei 338,75 Dollar und der 50er-EMA bei 345,96 Dollar, zudem notieren die Aktien unter der Ichimoku-Wolke. Im Optionsmarkt liegt bei 330 Dollar die größte Put-Position, was die Zone zusätzlich stützen könnte.

Fundamental läuft es dagegen rund. Im zweiten Quartal verdiente JPMorgan 16,9 Milliarden Dollar, die Rendite auf das materielle Eigenkapital lag bei 23 Prozent. Die Quartalsdividende wurde auf 1,65 Dollar angehoben, der nächste Ex-Tag ist der 6. Oktober. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von rund 13,6 für 2026 ist die Bewertung moderat. Die Analysten sehen im Mittel ein Kursziel von gut 377 Dollar. Neue Impulse dürften die Zahlen zum dritten Quartal am 13. Oktober liefern.

Gelingt der Sprung über die 10er-EMA-Linie, wäre eine Erholung bis an den 50er-EMA und das Junihoch bei 343,44 Dollar möglich. Darüber könnte sich der Anstieg bis 360 Dollar ausdehnen. Rutschen die Aktien dagegen per Tagesschluss unter die 200er-EMA-Linie, drohen Abgaben bis 310 Dollar und in den Bereich um 300 Dollar. Dort verläuft die Unterkante der Seitwärtsphase aus dem Juni und Juli.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 339,00 US-Dollar

Kursziele : 346,00 und 360,00 US-Dollar

Renditechance via DY8FL5 : 28 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

JPMorgan (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8FL5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,02 - 6,03 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 264,54 US-Dollar Basiswert: JP Morgan Chase KO-Schwelle: 264,54 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 332,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 360,00 US-Dollar Hebel: 4,90 Kurschance: + +28 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0HQ7 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 6,07 - 6,08 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 399,57 US-Dollar Basiswert: JPMorgan Chase KO-Schwelle: 399,57 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 332,45 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,85 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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