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    Lockheed Martin rutscht im Monatsvergleich – Einstieg prüfen?

    Lockheed Martin verlor an Boden. Der Oktober könnte zeigen, ob Käufer wieder zurückkehren.

    Im Fokus - Lockheed Martin rutscht im Monatsvergleich – Einstieg prüfen?
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lockheed Martin geriet im September 2026 unter Druck, hielt aber wichtige Unterstützungsmarken.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Lockheed Martin gehört zu den etablierten Large Caps und verbindet Stabilität mit moderatem Wachstumspotenzial.
    Die Unternehmensgröße ermöglicht eine solide Marktposition, ohne die Flexibilität vollständig einzuschränken.
    Lockheed Martin bewegt sich in einem Umfeld, das sowohl institutionelle Anleger als auch langfristig orientierte Investoren anspricht.

    Lockheed Martin ist in der Branche Luftfahrt und Raumfahrt tätig, die als klar zyklisch gilt. Die Geschäftsentwicklung reagiert sensibel auf wirtschaftliche Trends und Marktstimmung. In Wachstumsphasen entstehen oft überdurchschnittliche Chancen, während Abschwünge stärker durchschlagen. Das Umfeld ist geprägt von Dynamik, aber auch erhöhter Volatilität. Anleger müssen hier mit stärkeren Schwankungen rechnen.

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    Lockheed Martin wird derzeit mit einem KGV von 16,80 bewertet und bewegt sich damit im moderaten Bereich. Die Bewertung wirkt ausgewogen und spiegelt weder überzogenen Optimismus noch ausgeprägte Skepsis wider. Das aktuelle Niveau spricht für eine solide, marktnahe Einordnung. Das KGV signalisiert eine vernünftige Balance zwischen Erwartung und Bewertung. Aus fundamentaler Sicht wirkt die Aktie damit weder auffällig billig noch teuer.

    Lockheed Martin bietet aktuell eine Dividendenrendite von +2,37 % und damit eine solide laufende Ausschüttung. Die Dividende ergänzt das Aktienprofil sinnvoll, ohne der alleinige Investmenttreiber zu sein. Anleger erhalten damit eine Kombination aus Ertrag und weiterem Kurspotenzial. Die Rendite spricht für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ausschüttung und Wachstum. Das Dividendenprofil wirkt stabil, aber nicht außergewöhnlich hoch.

    Lockheed Martin

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    ISIN:US5398301094WKN:894648
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    Lockheed Martin Aktie im Oktober 2026 ein Kauf?

    Lockheed Martin ist ein führender US-Rüstungskonzern (Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, IT). Kernprodukte: F-35-Kampfjet, Raketen, Luftabwehr (Patriot-Beteiligung), Satelliten, Cyber- und Rüstungselektronik. Starke Stellung als Hauptlieferant des US-Verteidigungsministeriums. Wichtige Konkurrenten: Boeing, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems. USP: technologische Führerschaft, Systemintegration, langjährige Regierungsbeziehungen.

    Ob die Lockheed Martin Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 469,67$, was einem Rückgang von -6,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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