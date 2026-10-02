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    Samfara schließt die Übernahme von Chr. Olesen Synthesis, einem dänischen Hersteller von Wirkstoffen, die als kontrollierte Substanzen gelten, ab

    Die Übernahme ist die erste Investition von Samfara und wird von einem Konsortium aus europäischen und nordamerikanischen institutionellen Anlegern und Family Offices unterstützt.

    LONDON, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Samfara, eine europäische Investmentgesellschaft im Bereich Life Sciences, gab heute bekannt, dass sie die Übernahme von Chr. Olesen Synthesis von Chr. Olesen und von Fonds, die von Signet Healthcare Partners verwaltet werden, abgeschlossen hat. Chief Executive Thomas Moestrup investiert gemeinsam mit Samfara. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

    Samfara

    Das in der Nähe von Kopenhagen ansässige Unternehmen Chr. Olesen Synthesis entwickelt und produziert pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) sowie hochentwickelte Zwischenprodukte und hat sich auf kontrollierte Substanzen spezialisiert, insbesondere solche zur Behandlung von Opioidabhängigkeit (Buprenorphin) und ADHS (Lisdexamfetamin). Das cGMP-zertifizierte Werk ist seit 2015 in der kommerziellen Produktion tätig und beliefert Pharmaunternehmen in ganz Europa, Nordamerika und dem Nahen Osten. Das Unternehmen verbindet technisches Fachwissen mit einem hohen Maß an Flexibilität bei der Betreuung seiner Pharmakunden in allen seinen Märkten.

    Mit der Unterstützung von Samfara wird Chr. Olesen Synthesis seine Kompetenzen weiter ausbauen, auf seinem bestehenden Kundenstamm und seinen bestehenden Produkten aufbauen und in neue Märkte expandieren. Jean-François Hilaire, ehemaliger CEO von Unither und ehemaliger EVP bei Recipharm, der Samfara bei der Übernahme beraten hat, wird dem Vorstand von Chr. Olesen Synthesis als Vorsitzender beitreten.

    Helena Malchione und James Cocker, Partner bei Samfara, sagten:

    „Chr. Olesen Synthesis verdeutlicht unsere Strategie, erfolgreiche Unternehmen in komplexen Nischen zu identifizieren und diese mit Kapital sowie strategischer Unterstützung zu fördern. Das Unternehmen verfügt über eine starke Position und einen ausgezeichneten Ruf in einem anspruchsvollen Segment des Pharmamarktes, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Thomas und dem Team, während sie gemeinsam mit bestehenden Kunden weiter wachsen und sowohl organisch als auch durch Übernahmen in neue Märkte expandieren."

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Samfara schließt die Übernahme von Chr. Olesen Synthesis, einem dänischen Hersteller von Wirkstoffen, die als kontrollierte Substanzen gelten, ab Die Übernahme ist die erste Investition von Samfara und wird von einem Konsortium aus europäischen und nordamerikanischen institutionellen Anlegern und Family Offices unterstützt.LONDON, 2. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Samfara, eine europäische …
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