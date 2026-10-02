JPMORGAN stuft Adidas auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas von 230 auf 210 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Wendy Liu kappte ihre Ergebnisprognosen bis 2028 am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht um bis zu 10 Prozent. Sie begründete dies mit einer skeptischeren Brancheneinschätzung. Als beruhigend empfindet Liu aber die breite Neuheiten-Pipeline, positive Signale aus dem Einzelhandel und weitgehend positive Checks der Vertriebskanäle./rob/ag/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 22:04 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 141EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Adidas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 210

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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