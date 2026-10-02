UBS stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 265 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Michael Werner stockte seine Ergebnisprognosen bis 2028 für die Eschborner am Donnerstag minimal auf und reagierte damit auf gestiegene Zinserwartungen. Das dritte Quartal sei für die Deutsche Börse und Euronext stark ausgefallen. Er rechnet mit steigenden Markterwartungen, favorisiert aber insgesamt den französischen Börsenbetreiber./ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 20:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 286,8EUR auf Tradegate (02. Oktober 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Werner
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 265
Kursziel alt: 265
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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