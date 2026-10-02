🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    60 Milliarden für Chips

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie riskant ist Broadcoms Wette auf Anthropic?

    Broadcom sammelt 60 Milliarden Dollar für Chips ein, Anthropic soll profitieren. Gleichzeitig leiht der Konzern seinem Kunden Milliarden. Kritiker sprechen von einem Kreislauf. Wie riskant ist das für Anleger?

    Für Sie zusammengefasst
    60 Milliarden für Chips - Wie riskant ist Broadcoms Wette auf Anthropic?
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Ein Konsortium von Wall-Street-Banken rund um den Chipkonzern Broadcom beginnt damit, 60 Milliarden US-Dollar einzusammeln. Das berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Mit dem Geld sollen Chips für künstliche Intelligenz (KI) finanziert werden. Profitieren sollen das auf KI spezialisierte Unternehmen Anthropic und weitere Kunden.

    Den Kern bildet eine vorrangig besicherte Tranche der Klasse A über 42 Milliarden US-Dollar. Die Banken stehen laut Bloomberg kurz davor, die Einladungen an Investoren zu verschicken. Hinzu kommen nachrangige Schuldtitel der Klasse B über 18 Milliarden US-Dollar. Diese Tranche führt der Finanzinvestor Blackstone an. Er steuert neun Milliarden US-Dollar aus eigenen Fonds bei.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Broadcom!
    Long
    325,54€
    Basispreis
    2,08
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    368,66€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Den Rest soll ein weiteres Konsortium aufbringen. Das Prinzip ist bekannt: Bereits im Juni hatten Blackstone und Apollo 35 Milliarden US-Dollar für Rechenleistung von Anthropic eingesammelt. Investoren kaufen die Chips und vermieten die Kapazität weiter.

    Lieferant finanziert Kunden

    Wie eng die Verflechtung ist, zeigt eine weitere Nachricht vom Mittwoch. Laut Reuters will Broadcom Anthropic bis zu 42 Milliarden US-Dollar leihen. Damit soll Anthropic die Miete für Rechenkapazität bezahlen. Die Kredite lassen sich in Aktien wandeln. Das geht aus dem Börsenprospekt von Anthropic hervor. Insgesamt hat sich das Unternehmen verpflichtet, über fünf Jahre Rechenleistung für 125,2 Milliarden US-Dollar zu mieten.

    Wähle deine Prämie: Trading, Depotübertrag oder beidesBei SMARTBROKER+ sicherst du dir bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
    Prämie sichern

     

    Kritiker sehen darin einen Kreislauf. Der Lieferant leiht dem Kunden Geld, damit dieser die Chips des Lieferanten bezahlt. Ein Analyst von Rothschild & Co warnt vor einer konzentrierten Wette darauf, dass zwei Unternehmen genug Umsatz für all diese Finanzierungen erwirtschaften.

    Stimmungstest für die Branche

    Die Wall Street verfolgt den Deal genau. Er zeigt, ob Geldgeber den KI-Ausbau trotz wachsender Kritik am Bau von Rechenzentren weiter tragen. Für Broadcom steht viel auf dem Spiel. Der Konzern will mehr Chips und Ausrüstung für Rechenzentren verkaufen und so Nvidia herausfordern.

    Bisher geht die Rechnung auf. Im dritten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 86 Prozent auf 29,6 Milliarden US-Dollar. Allein mit KI-Chips etzte Broadcom 16,7 Milliarden US-Dollar um, mehr als dreimal so viel wie im Vorjahr.

    Broadcom

    +1,01 %
    -0,58 %
    -3,70 %
    -5,63 %
    +8,03 %
    +289,60 %
    +635,20 %
    +1.907,65 %
    +27.240,71 %
    ISIN:US11135F1012WKN:A2JG9Z
    Broadcom direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Aktie schloss am Donnerstag bei 343,64 Dollar. Die 50 von Stockanalysis erfassten Analystinnen und Analysten raten im Schnitt zum Kauf. Ihr mittleres Kursziel von 531,85 US-Dollar liegt mehr als 50 Prozent über dem aktuellen Kurs.

    Fazit

    Broadcom sichert sich mit fremdem Geld die Nachfrage von morgen. Das treibt Umsatz und Gewinn. Zugleich wächst die Abhängigkeit von wenigen Großkunden wie Anthropic. Geraten diese ins Straucheln, wackelt die ganze Konstruktion. Wer einsteigt, setzt auf einen anhaltenden KI-Boom und sollte die Größe der Position entsprechend begrenzen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    60 Milliarden für Chips Wie riskant ist Broadcoms Wette auf Anthropic? Broadcom sammelt 60 Milliarden Dollar für Chips ein, Anthropic soll profitieren. Gleichzeitig leiht der Konzern seinem Kunden Milliarden. Kritiker sprechen von einem Kreislauf. Wie riskant ist das für Anleger?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     