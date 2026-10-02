VW-Führung handelt respekt- und verantwortungslos

Die heimlichen Macher des Volkswagen-UmbausDie VW-Sanierung wird zum Branchentreff für Berater, Prüfer, Anwälte und Kommunikatoren.

Wer bei dem Prestigeprojekt im Hintergrund die Strippen zieht.





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"BCG-Berater befragten dafür sämtliche Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder in sogenannten „Belief Audits“ und rasterten das Geschäftsmodell sowie die regionale und technologische Ausrichtung des Konzerns. Gemeinsam mit dem Vorstand entwickelten sie das „Zielbild 2030“, legten konkrete Zielgrößen fest sowie den Zeitplan für die Umsetzung. Für BCG dürfte das VW-Mandat eines der prestigeträchtigsten Projekte in Deutschland sein. Unter anderem sollen sich die BCG-Autoexperten Albert Waas und Alex Wachtmeister um den Vorzeigeauftrag gekümmert haben, heißt es im Markt.

Number-Cruncher und Arbeitsrechtler

Um die Annahmen der BCG-Strategen im Konzept zu überprüfen, wurden die Spezialisten von PricewaterhouseCoopers (https://www.wiwo.de/themen/pwc) verpflichtet. Sie hätten „insbesondere die angestrebte operative Umsatzrendite des Volkswagen-Konzerns von neun Prozent – und die vorgeschlagenen Maßnahmen durch erste Erkenntnisse eines Independent Business Reviews plausibilisiert“, geht aus dem internen Papier hervor. Das Ergebnis: Die Zielmarke sei keine ambitionierte Wunschvorstellung, sondern die „mindestens notwendige Voraussetzung“ für die Zukunftsfähigkeit des Konzerns. Es liegt nahe, dass https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/webasto-sanierungsplan-so-sieht-der-zwei-milliarden-sanierungsplan-aus/100166426.html tief in die Zahlen eingetaucht ist. Steiner leitet den Bereich Performance & Restructuring bei PwC Deutschland und ist „Head of Automotive Fokus“ der Prüf- und Beratungsgesellschaft.

Neben BCG und PwC waren auch Berater von Roland Berger bei Volkswagen im Einsatz. Und auch sie „haben die Notwendigkeit und Dringlichkeit eines Transformationskonzepts sowie die Schlüssigkeit und Geeignetheit der Eckpunkte des durch den Vorstand vorgelegten Konzepts nach umfassender Prüfung bestätigt“, geht aus dem vertraulichen Bericht hervor. Ähnlich einer medizinischen Diagnose wurden die Roland-Berger-Spezialisten vor der großen VW-OP offenbar vom Aufsichtsrat um eine Zweitmeinung gebeten. Norbert Dressler, Global Head Automotive & Industrials sowie Automotive-Senior-Partner Sebastian Gundermann dürften dabei involviert gewesen sein. Als Notfallmediziner soll auch Restrukturierungsspezialist Alexander Müller eine Rolle gespielt haben, heißt es im Markt.

Diese Kanzleien hat VW engagiert

https://www.wiwo.de/unternehmen/deutsche-glasfaser-ringt-um-neue-finanzierung/100174577.html – so auch in diesem Fall. Gleich mehrere Kanzleien durften und dürfen sich um die unterschiedlichen rechtlichen Aspekte kümmern und die beteiligten Gremien und Anteilseigner beraten. Arbeitsrechtlich werden der Volkswagen-Konzern und seine Töchter schon länger von Kliemt-Partner Burkart Göpfert unterstützt, wenn auch nicht immer zur Freude der Arbeitnehmervertreter. Im Transformationskonzept wird nun ebenfalls auf Kliemt verwiesen.

Gesetzt ist bei VW auch Linklaters. https://www.wiwo.de/erfolg/management/ralph-wollburg-der-anwalt-der-wirtschaftsbosse/6589154.html, berät den Konzernvorstand seit Jahren zu unterschiedlichsten Fragen – und nun eben auch zum Transformationskonzept. Neben Wollburg waren unter anderem Arne Kießling, Max Malte Suchsland und André Landwehr mit von der Partie.

Der Aufsichtsrat setzte derweil auf die Kanzlei Gleiss Lutz, die nach eigenem Bekunden „mit der Unternehmensberatung Roland Berger eng zusammengearbeitet“ hat. Die Federführung oblag dabei Michael Arnold. Aber auch Vera Rothenburg, Martin Hitzer und Sebastian Dietz koordinierten nach Kräften mit.

Das Land Niedersachsen wiederum vertraute als VW-Großaktionär auf die Dienste von CMS Hasche Sigle. Der Hamburger CMS-Partner Henrik Drinkuth war dabei im Lead und wurde von seinen Kollegen Dominik von Zehmen und Hendrik Quast unterstützt."









https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/vw-dossier-die-heimlichen-macher-des-volkswagen-umbaus/100258272.html





Das der ganze Umbau - mehr oder weniger - von Beratern gesteuert wird, lässt tief blicken.

Was machen eigentlich die 60.000 Mitarbeiter in der Konzernzentrale in Wolfsburg, wenn sie nicht im Home Office sind ?

Was machen die unzähligen Konzern-Steurer aus Strategie etc., denn so ?

Warum sind die überhaupt noch da ?

Warum zahlt man einem Vorstand 10.000.000 EURO und mehr, der zwar erkennt, dass man ein Problem hat, aber anscheinend kein eigenes Konzept hat ?

(ich frage für einen Freund Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif )





Sollte man sich bei eventuellen investitionsgelüsten mal durch den Kopf gehen lassen und für sich selbst beantworten...